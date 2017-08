Six civils et un policier ont été blessés tôt vendredi quand des « terroristes présumés », dont certains portaient une ceinture d’explosifs, ont foncé dans la foule dans une station balnéaire de Catalogne (nord-est de l’Espagne), avant d’être abattus par la police, quelques heures après un attentat qui a fait 13 morts à Barcelone.

La voiture a fauché des piétons vers minuit sur la promenade de bord de mer à Cambrils, une ville touristique à 120 km au sud de Barcelone, comme la camionnette qui jeudi avait descendu en trombe les Ramblas, une grande avenue de Barcelone bondée de touristes.

Un des six civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d’urgence de Catalogne sur leur compte Twitter.

Les cinq occupants de la voiture ont été tués, ont annoncé les Mossos d’Esquadra, la police régionale de Catalogne, région du nord-est de l’Espagne. Les Mossos avaient auparavant annoncé avoir abattu « quatre terroristes présumés » mais le cinquième est mort de ses blessures.

Des ceintures d’explosifs

Certains d’entre eux portaient des ceintures d’explosifs, a ajouté un porte-parole des Mossos.

« Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d’Esquadra et la fusillade a commencé », a annoncé un porte-parole du gouvernement régional.

« Entre minuit et minuit et demie, nous étions sur la promenade de la plage. Nous avons entendu des tirs et pensé ‘ça doit être des fusées’ mais c’était des coups de feu, a raconté à l’AFP Markel Artabe, 20 ans, employé dans un restaurant de Cambrils.

« J’ai vu une étrangère morte d’une balle dans la tête, ses amis criaient « Help », J’ai vu aussi d’autres morts qui semblaient être des terroristes parce qu’ils portaient des ceintures d’explosifs ».

Selon le correspondant de la radio Cadena Ser, plusieurs rues de la commune étaient barrées et des gens étaient confinés dans des restaurants et des lieux de divertissement.

Dans une vidéo amateur mise en ligne par un média local, on pouvait entendre plusieurs tirs d’armes à feu au milieu des sirènes de police.

« URGENT : à cause d’une opération policière à Cambrils, évitez la rue, enfermez-vous chez vous ! », avait tweeté le service d’urgences régional. « NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER », conseillait-il.

La police a fait savoir sur son compte Twitter qu’elle considérait cette attaque comme liée à l’attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés d’au moins 18 nationalités différentes jeudi à Barcelone.

Le conducteur de la camionnette meurtrière avait réussi à s’enfuir. Mais deux suspects ont été arrêtés dans deux autres localités de Catalogne, un Marocain du nom de Driss Oukabir et un Espagnol arrêté après l’explosion d’une maison dont les occupants préparaient apparemment un engin explosif selon la police.