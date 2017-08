Exclusif: le look du futur McDonald's de Couvin dévoilé

Le futur McDonald’s de Couvin se dévoile. Avec un look moderne, boisé, vert, il devrait accueillir les clients dès le début de l’année prochaine, sur une surface totale de 1.160 m². Découvrez les premières projections.

Il fait parler de lui, le futur restaurant McDonald’s, censé être construit le long de la route Charlemagne, à la place de l’ancien Aldi. « Censé », car l’enquête publique, lancée mi-juillet, est encore en cours, jusqu’à la fin du moins. On en sait un peu plus sur le look qu’il devrait avoir, selon les premiers plans de la société McDonald’s Belgium. Le bâtiment actuel, qu’Aldi a quitté voici quelques mois à peine, sera complètement détruit pour que la société américaine puisse ériger un tout nouvel édifice.

> L’établissement adoptera le design moderne des fast-foods de la chaîne, avec des matériaux de couleur chaude, tel que le bois, principalement (photos).

> Pour la friterie Le Coin Gourmand, cette arrivée n’est pas une bonne nouvelle.

> Un Drive-In est prévu, et le parking sera agrandi.