Benavente (SC Charleroi): «Mon moment est venu, c'est ma saison»

Cristian, la soirée de dimanche s’est très bien terminée pour vous. Votre but contre Anderlecht a fait le buzz...

Oui, la vidéo a été largement partagée, ici en Belgique mais aussi en Espagne et au Pérou, surtout. J’ai reçu beaucoup de messages de ma famille et mes amis. Cela montre que je suis en confiance car ce but, je le réalise presque sans penser, j’agis. C’était un beau but mais le plus important est qu’on a gagné, réalisé un 9 sur 9. Si on ne gagne pas, ça ne compte pas.

