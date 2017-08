Le «Chemsex», la consommation de drogues avant un rapport sexuel, de plus en plus répandue en Belgique

Le « Chemsex » est la contraction du mot « chemicals », qui signifie « drogues chimiques » en anglais, et de « sex ». Il induit une consommation de drogues avant d’avoir des rapports intimes. Les buts recherchés sont l’augmentation de la libido, la découverte de nouvelles formes de plaisir, la dissipation des inhibitions et une meilleure endurance. Ce n’est évidemment pas sans risque et le phénomène inquiète les autorités .

Cette pratique n’est pas nouvelle mais elle revient en force. Elle est de plus en plus répandue depuis quelques années en Europe et dans notre pays. Ce phénomène est surtout devenu beaucoup plus violent.

> Le « Chemsex » est loin d’être anodin et inquiète les autorités.

