L’accident a eu lieu près du resto-route, en direction de Namur. Un camion et une voiture sont en cause. On ne sait pas à l’heure actuelle les circonstances exactes de l’accident qui a provoqué de gros embarras de cirulation dans les sens Liège-Namur-Mons.

La voiture, touchée par le camion, aurait fait plusieurs tonneaux avant d’atterrir sur le toit, à cheval entre la deuxième et la troisième bande de circulation.

Touring Mobilis a annoncé que la circulation avait repris normalement peu avant 18h30

#E42 (A15) Liège vers Mons à Saint-Georges accident dégagé depuis 16/08/2017 18:17 — Touring Mobilis FR (@t_mobilis_fr) 16 août 2017