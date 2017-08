Un an de prison pour l'auteur d'une course-poursuite qui s'était soldée par un accident à Herve

Trois hommes ont comparu détenus devant le tribunal correctionnel de Verviers pour une tentative de cambriolage commise à Olne suivie d’une folle course-poursuite avec la police. Ils risquaient de 8 à 15 mois de prison. Ils s’en tirent avec un an ferme, 8 mois avec sursis partiel et une peine de travail.

Les trois hommes ont été reconnus coupables d’une tentative de vol, le 21 mai dernier à Olne. L’un des prévenus avait expliqué lors de l’audience qu’il avait emprunté une voiture à un ami pour se rendre, avec deux autres connaissances, dans une ferme afin d’y acheter un agneau. « Le fermier n’était pas là, alors on a repris la voiture et on est partis », avait expliqué le prévenu. «Dans un chemin, entouré de champs, on vu une maison avec des poules et des animaux autour. On s’est dit qu’il y aurait peut-être un mouton à vendre.»

Lors de la première audience, le jeune homme avait reconnu que, comme il n’y avait personne à la maison, les trois compères avaient forcé une fenêtre et s’étaient introduits à l’intérieur. L’alarme s’était déclenchée et les trois hommes avaient alors pris la fuite.

Les trois auteurs, qui se trouvaient à bord d’une voiture, ont été interceptés par la zone de police du Pays de Herve au terme d’une course-poursuite qui s’est soldée par un accident avec un véhicule des forces de l’ordre à Herve.

Le prévenu qui se trouvait au volant de la voiture a aussi été reconnu coupable d’entrave méchante à la circulation. Ce dernier écope d’une peine d’un an de prison. Ses deux complices sont condamnés à 8 mois de prison avec sursis de 3 ans pour la moitié de la peine et 75 heures de travail.

