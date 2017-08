Rebondissement dans l'affaire Craig Becker, le Marine du Shape: un témoin oculaire aurait assisté à la mort de son épouse, Johanna

Le 8 octobre 2015, Johanna Hove-Becker tombait du 7e étage de son appartement à Mons. On avait d’abord cru au suicide de la psychologue mais en avril 2016, son mari, le lieutenant de la Navy Craig Becker était arrêté. L’homme vit toujours en Belgique, avec un bracelet électronique. Clamant son innocence, il veut être jugé par la cour martiale de son pays.

Un nouveau rebondissement a eu lieu dans l’affaire Johanna Hove-Becker, cette dame âgée de 32 ans qui est décédée le 8 octobre 2015. Elle était tombée du septième étage de l’appartement montois qu’elle partageait avec son époux, Craig Becker, et leur petite fille, Isabelle Louise. Après avoir parlé de suicide, on avait arrêté le mari, quelques mois plus tard.

> Un nouveau témoin est sorti du bois et a fait des révélations.

> Depuis ce drame, Craig Becker se dit abandonné par la Marine.