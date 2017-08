Encore des camions incendiés à Gilly

Il y a des situations qui se reproduisent bien trop souvent et qui, à force, excèdent les riverains. La nuit de lundi à mardi, aux alentours de 2h du matin, un camion et une camionnette ont été entièrement détruits par les flammes à Gilly, dans l’impasse de Fenlies.

L’incendie s’est déclaré en face du magasin « Drink Mega-Store ». Les vitrines du bâtiment ont d’ailleurs explosé à cause de la chaleur. Néanmoins, les dégâts auraient pu être bien plus importants : les pompiers de la zone Hainaut-Est sont intervenus à temps avant que les flammes s’emparent aussi du magasin. En effet, les hommes du feu ont rapidement maîtrisé la situation évitant, ainsi le pire.

La cause de cet incendie, à l’heure d’écrire ces lignes, reste encore inconnue. Une enquête a été ouverte par la police de Charleroi. Pourtant, pour les commerçants, la thèse de l’accident est très peu crédible. Ils se disent excédés par ce type de dégradations qui semblent se produire assez régulièrement. Et cette fois, d’ailleurs, c’était la fois de trop. Les commerçants entendent former un comité de quartier et interpeller Paul Magnette, probablement lors d’un conseil communal. Selon nos sources, une plainte sera déposée pour « non-assistance à personne en danger » en cas de non-réaction du bourgmestre.