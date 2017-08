Lisot signe à la Jeunesse Tamines

On le connaissait, on était intéressé et lui aussi », raconte le coach Vincent André. « Cela faisait une semaine qu’il s’entraînait avec nous. Il a été formé au Sporting Charleroi, jusqu’en espoirs, et évoluait à Tubize la saison passée, où il a joué deux matches en Division 1B. Il peut évoluer comme latéral droit ou comme demi-droit. C’est un élément polyvalent. » Voilà de la concurrence pour Remy De Coster et Hervé Eputa