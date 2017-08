Tour d'Espagne: Chris Froome veut tenter un doublé Tour de France-Vuelta

Comme annoncé peu après la fin du dernier Tour de France, Christopher Froome s’alignera au départ de la 72e Vuelta qui débute ce samedi 19 août à Nîmes. Les noms des huit autres coureurs ont été dévoilés ce lundi par le Team Sky sur son site internet.

Réaliser le doublé Tour de France – Tour d’Espagne la même année, c’est la mission que Christopher Froome tentera de mener à bien lors des trois semaines en terre ibère. Un exploit qu’ont réussi seulement les Français Jaques Anquetil (1963) et Bernard Hinault (1978) mais que personne n’est parvenu à rééditer depuis que la Vuelta a été déplacée à cette période-ci de l’année.

Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, n’a jamais réussi à s’imposer sur un autre grand Tour que ce soit au Giro ou à la Vuelta, où il a « un travail à terminer ». En quatre participations, le Britannique a échoué très près de la victoire (2e en 2011, 2014, 2016 et 4e en 2012). « J’ai terminé trois fois deuxième mais j’ai un bon pressentiment par rapport à la Vuelta de cette année. Je ne pense pas que nous nous sommes déjà présentés à la Vuelta avec une équipe aussi forte que celle-ci », assure Froome.

Comment donner tort au ’Kenyan blanc’, qui pourra compter sur le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2016, le Néerlandais Wout Poels, pour l’assister en montagne. Les Espagnols Mikel Nieve, déjà présent à ses côtés au Tour, et David Lopez devraient également l’accompagner dans les nombreuses ascensions, tout comme l’Italien Diego Rosa. Les rouleurs tous terrains Christian Knees, Gianni Moscon, Salvatore Puccio et Ian Stannard seront également là pour protéger leur leader face aux attaques des nombreux prétendants à la victoire finale.

« C’est une course que j’aime faire mais qui ne donne aucun répit », poursuit Froome. « C’est toujours beaucoup plus montagneux que le Tour et les conditions climatiques (forte chaleur) sont plus difficiles. La Vuelta c’est une course typiquement agressive, où il faut avoir du punch. C’est ce que les fans adorent. »

« Je pense que cette Vuelta peut être un moment clé pour le Team Sky et pour Chris », a résumé le directeur sportif Dave Brailsford. « Il a l’opportunité d’assurer sa place parmi les plus grands de ce sport. »

La sélection du Team Sky : Christian Knees (All), David Lopez (Esp), Gianni Moscon (Ita), Mikel Nieve (Esp), Chris Froome (G-B), Wout Poels (P-B), Salvatore Puccio (Ita), Diego Rosa (Ita) et Ian Stannard (G-B).