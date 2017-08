Début de semaine passée, les prévisionnistes avaient annoncé grand beau et jusqu’à 30 degrés pour la journée de ce mardi 15 août. Raté. Au fur et à mesure que la date se rapprochait, les annonces ont été (nettement) moins souriantes...

Ce lundi, en soirée, le ciel se dégagera mais, plus tard dans la nuit, des nuages élevés et moyens arriveront progressivement depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés, annonce l’IRM.

Mardi, la nébulosité augmentera rapidement depuis le sud-ouest avec l’arrivée d’intenses averses et orages.

Ceux-ci viennent de France, comme le montre sur cette carte Météo France.

Dans l’est du pays, ceux-ci pourraient même être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la Côte et 26 degrés dans l’est du pays. En soirée, les averses frapperont d’abord l’est, mais le temps redeviendra progressivement sec sur l’ensemble du pays.

Mercredi, le temps sera calme et assez beau avec des voiles d’altitude et quelques cumulus. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés et le vent sera faible de secteur sud.