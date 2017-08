Plus rien ne s’oppose en effet au passage de Jonathan Legear à Saint-Trond.

Après Darwin Andrade (Deportivo Cali), Ibrahima Cisse (Fulham), Ibrahima Bah (Ostende), Jean-Luc Dompe (Amiens, prêt), Guillaume Hubert (FC Bruges), Danilo (fin de contrat), Samy Mmaee (MVV, prêt), Eyong Enoh (fin de contrat), Martin Milec (Maribor), Jonathan Bolingi (Mouscron, prêt), Birama Touré (Auxerre), Mohamed Yattara (Auxerre) et Benjamin Tetteh (Bohemians Prague), le Standard s’apprête à libérer un quatorzième joueur durant ce mercato où le dégraissage du noyau faisait partie des plans établis.

Plus rien ne s’oppose en effet au passage de Jonathan Legear à Saint-Trond. Si, en manque complet de temps de jeu, l’ailier droit liégeois souhaitait rejoindre le Stayen et si Roland Duchâtelet avait émis le désir d’y attirer son ancien joueur, il restait aux deux clubs à trouver un terrain d’entente. C’est chose faite. Le club limbourgeois a donc bouclé le transfert. Ou presque puisqu’il ne reste à Legear que la visite médicale à passer, en ce début de semaine, pour que la transaction soit officiellement entérinée.

Dans l’autre sens, celui des arrivées, la direction du Standard recherche encore deux profils pour boucler son mercato entrant, à avoir un jeune back gauche qui accepterait d’être la doublure de Sébastien Pocognoli et un médian offensif appelé, peut-être, à succéder à Ishak Belfodil. Et dans ce contexte-là, c’est la piste menant à Carlinhos, le maître à jouer brésilien d’Estoril, au Portugal, qui est bel et bien privilégiée.

C’est sur ce joueur de 23 ans qu’Olivier Renard a jeté son dévolu, espérant mener à bien l’opération, sachant que l’intéressé possède encore à Estoril un contrat courant jusqu’en 2020. Que Belfodil parvienne à trouver un nouveau port d’attache ou qu’il reste sur les bords de Meuse… Concrètement, le Standard aformulé une première offre pour Carlinhos, qui a été refusée. Mais le club principautaire ne lâche pas l’affaire…