Le tifo de Charleroi avant le choc des Sporting: «Pays Noir» (vidéo)

Les supporters carolos ont déployé un tifo fait d’un message clair et concis à l’occasion de la réception d’Anderlecht, ce dimanche. Les mots « Pays Noir » étaient affichés en grosses lettres, soulignés d’une banderole : « Passion plus fanatique pour un Sporting plus authentique ».

Les Carolos, forts d’un bon 6 sur 6 pour entamer la saison, seront donc forcément soutenus pour cette rencontre face à des Mauves qui, eux, comptent quatre unités.