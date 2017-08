Le Sporting de Charleroi a remporté le duel des Sporting face à Anderlecht dimanche après-midi au stade du Pays de Charleroi pour le compte de la 3e journée de la Jupiler Pro League.

Après avoir débuté son championnat par un six sur six, Charleroi recevait Anderlecht au Mambourg pour un duel des Sporting. Dans une rencontre assez fermée et très hachée, aucune des deux formations ne se créait de réelles occasions de but. L’opportunité la plus dangereuse était à mettre à l’actif des Bruxellois mais la frappe de Teodorczyk était contrée par Dessoleil. La rencontre était marquée par de nombreuses fautes des deux côtés et Trebel ne passait pas loin d’un deuxième carton jaune.

La deuxième période débutait sur le même rythme que la première avant un coup d’éclat d’Amara Baby. Le médian carolo décochait une frappe surpuissante des 20 mètres qui terminait sa course dans la lucarne de Selz (55e). René Weiler réagissait immédiatement en lançant Henry Onyekuru et Nicolae Stanciu pour aller chercher un résultat. Trop timorés offensivement, les Bruxellois ne parvenaient pas à inquiéter Penneteau hormis sur une tête d’Onyekuru à cinq minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Benavente assurait la victoire des Carolos en éliminant toute la défense bruxelloise avant de tromper Selz sur un effort en solitaire. Charleroi rejoint Bruges en tête du classement avec neuf points sur neuf.

À 20 heures, la troisième journée de Pro League se clôturera avec un duel entre Saint-Trond et le Standard.