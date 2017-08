Gilly: accident sur le R3, trois véhicules impliqués

Ce dimanche, vers 12h45, une femme circule à bord de sa Citroën, sur le R3, dans le sens Heppignies vers Gouy-lez-Piéton. Peu après la sortie vers Soleilmont, elle est surprise par une BMW qui la percute à l’arrière. sous le choc, la Peugeot fonce vers les barrières de sécurité, effectue un tête-à-queue avant de s’immobiliser. Une camionnette, surprise, freine et percute à son tour les rails de sécurité. On l’a dit, cet accident en cascade n’a pas fait de blessé. Deux ambulances (pompiers de Charleroi et PIT de Gilly) ont toutefois été appelées sur place. Constat établi par la police de la route.