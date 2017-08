Le temps sera calme, doux et le plus souvent sec ce dimanche, avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. L’IRM prévoit des maxima allant de 17 à 21 degrés. Et lundi, il fera beau et chaud !

Ce dimanche, le temps sera donc calme et doux avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. En Ardenne, la journée débutera dans la grisaille, qui pourrait se montrer assez tenace durant l’avant-midi. Le temps restera le plus souvent sec mais une petite averse isolée n’est pas exclue. Les températures culmineront de 17 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 21 degrés en Flandre. Le vent sera faible de directions variée, de nord-ouest sur l’ouest du pays.

La nuit prochaine, il fera calme et sec, avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Un peu de brume ou quelques nappes de brouillard pourront se former par endroits. Les températures redescendront entre 10 et 15 degrés et le vent sera faible de directions variables ou de sud-est.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux et le temps restera sec. Les maxima, en légère hausse, se situeront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 23 ou 24 degrés en plaine, sous un vent faible le plus souvent de secteur sud-est.

La chaleur s’accentuera mardi mais on attend le passage d’une zone pluvio-orageuse. Mercredi marquera le retour de conditions plus clémentes, avant l’arrivée d’un temps plus frais, plus venteux et parfois pluvieux pour le restant de la semaine.