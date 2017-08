Premier League: Manchester City et ses Belges s'imposent 0-2 face à Brighton

Kevin De Bruyne et Vincent Kompany ont disputé l’intégralité de la rencontre. Un but Sergio Agüero et un but contre son camp de Lewis Dunk ont permis aux Citizens d’empocher les trois points.

Manchester City, avec Kevin De Bruyne et Vincent Kompany titulaires, a remporté sa première rencontre de Premier League 0-2 face à Brighton & Hove Albion samedi soir au Falmer Stadium. Les Citizens ont dû attendre la 70e minute et l’ouverture du score de Sergio Agüero pour se rassurer. Les deux Diables Rouges ont joué l’intégralité de la partie dans les rangs de Manchester City.

Pour son retour au sein de l’élite du football anglais après trente-quatre ans d’absence, le vice-champion de Championship (D2 anglaise) la saison dernière se faisait une première frayeur sur un coup franc de Kevin De Bruyne (17e). Peu avant la demi-heure de jeu, Gabriel Jesus se voyait refuser un but pour une faute de main dans les six mètres des cages adverses (27e). Dans la foulée, Mathew Ryan, l’ancien portier du Club de Bruges (2013-2015) et du Racing Genk (2017), sortait le grand jeu pour repousser une tête à bout portant de Gabriel Jesus (34e). L’unique opportunité de Brighton & Hove Albion en première période survenait à la 45e sur une tête de Dunk aisément captée par Ederson.

Au retour des vestiaires, Ryan se mettait encore en évidence sur une tentative de Fernandinho (50e). Quelques instants plus tard, l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, annulait un but de David Silva pour une position de hors-jeu de l’international espagnol (52e). Sans conséquence, puisque le buteur des Citizens, Sergio Agüero, trouvait finalement la faille à la 70e d’un tir croisé (0-1). Libérés par l’ouverture du score, les hommes de Guardiola enfonçaient le clou sur un but contre son camp de Lewis Dunk cinq minutes plus tard (75e, 0-2).

Troisième du championnat la saison passée, Manchester City ne manque donc pas ses débuts en Premier League avant de recevoir Everton lundi à l’Etihad Stadium (21h00).