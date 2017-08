Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture de couleur sombre percuter violemment un autre véhicule par l’arrière, puis repartir vivement en marche arrière, au milieu des manifestants. D’autres images montrent des blessés étendus au sol.

(Photos Reuters)

Une journaliste de l’AFP présente sur les lieux a vu des blessés étendus au sol, des personnes en pleurs, des brancards, des ambulances et des camions de pompiers. La police a selon elle lancé un appel à témoin.

«On marchait dans la rue quand une voiture, une berline noire ou grise, nous a foncé dessus, elle a percuté tout le monde. Puis elle a reculé et nous a encore heurtés. Il y avait une fille derrière qui essayait de se relever», a relaté un témoin.

«Je pense qu’il y a une dizaine de blessés. Une fille au sol a été mutilée. C’était volontaire, ils ont fait exprès de reculer», a-t-il ajouté.

Attention les images vidéos qui suivent peuvent choquer.

BREAKING: Vehicle plows into a group of counter-protesters at a white nationalist rally in Virginia. #Charlottesville 😮 pic.twitter.com/vg1k7dMm4V