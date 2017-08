Mondiaux d'athlétisme: les Tornados s'élanceront en finale du 4X400m au couloir 9

Les Belges devront courir dans le couloir 9 durant les 500 premiers mètres de la course. Pour Jacques Borlée, la clé du succès est de se dégager aux 600 mètres.

Le couloir 9, à l’extérieur. Il était dit que les Borlée ont un lien particulier avec celui-ci. Jonathan, séries du 400 m individuel, Kevin, en demi-finales de 400m individuel avaient déjà hérité de cette place qui contraint d’effectuer la course en aveugle. Les Tornados, avec les Borlée brothers (Dylan, Jonathan et Kevin) et Robin Vanderbemden vont devoir l’emprunter durant les 500 premiers mètres dimanche soir (22h15) en finale du relais 4X400 m des Mondiaux de Londres. Les équipes pourront ensuite se rabattre à la corde.

Seul avantage de cette situation, les Belges ne seront plus enfermés comme ils le furent samedi midi lors de leur série alors qu’ils avaient pris le départ au couloir 3.

Or, Jacques Borlée, le coach de l’équipe a situé la clé du succès dans cette finale au fait « d’arriver à se dégager aux 600 mètres. »

La position dans les couloirs des différentes équipes en finale est la suivante : 2. France, 3. Grande-Bretagne, 4. États-Unis, 5. Pologne, 6. Espagne, 7. Trinité et Tobago, 8. Cuba, 9. BELGIQUE.