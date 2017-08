BinckBank Tour: Tim Wellens a remporté la 6e étape

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté la 6e étape du BinckBank Tour (WorldTour), disputée sur 196,9 kilomètres entre Riemst et Houffalize. Dans un sprint à deux, Wellens, 26 ans, a devancé le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) qui endosse le maillot de leader au classement général. Quelques secondes plus tard, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a pris la 3e place devant Greg Van Avermaet (BMC). Tiesj Bennot (Lotto Soudal) complète le top 5 de l’étape.

Une échappée de six coureurs, composée des Néerlandais Weening (Roompot) et Van Baarle (Cannondale), de l’Allemand Martin (Katusha), du Français Gougeard (AG2R), de l’Australien Sutherland (Movistar) et du Britannique Geoghegan Hart (Sky), a compté jusque 5 : 00 d’avance étant repris à l’approche du final.

À 25 km de l’arrivée, Wellens (Lotto Soudal) et le Slovaque Sagan (Bora-hasngrohe) ont attaqué mais le champion du monde a dû arrêter son effort à cause d’une crevaison. Tom Dumoulin a rejoint Wellens. Les deux hommes se sont disputé la victoire finale.

Dans le top 10 aussi, Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), 7e, et Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) complètent le contingent belge à l’arrivée. C’est la 4e victoire de Tim Wellens cette saison.

Tom Dumoulin en profite pour endosser le maillot de leader qu’il prend à son compatriote Lars Boom. Le Néerlandais, vainqueur du Giro, possède 4 secondes d’avance sur Tim Wellens, 46 sur Greg Van Avermaet et 52 sur Jasper Stuyven à la veille de l’arrivée.

Dimanche, la 7e et dernière étape de la course à étapes reliera Essen à Grammont sur 193,5 km.