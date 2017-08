Exclusif: découvrez ici le nouveau look des taxis carolos!

Loïc Dévière

Comme annoncé à ce moment-là, un nouveau look ainsi qu’un nouveau règlement pour les taxis carolos sont entrés en vigueur le 1er juin dernier. Et ses premiers effets commencent à se faire ressentir avec l’arrivée de véhicules aux couleurs de la ville, des tenues plus soignées exigées pour les chauffeurs ou encore un examen obligatoire pour les nouveaux candidats.