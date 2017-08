La police locale de Charleroi a mené une vaste opération de contrôle, jeudi, sur un campement de gens du voyage installé à Jumet (Charleroi). Sept caravanes volées en Allemagne ont été découvertes et saisies.

Plus d’une trentaine de policiers issus des sections des quartiers, de la brigade canine, du groupe de sécurisation et d’appui et de la section trafic se sont déployés jeudi matin lors de cette opération de contrôle. Elle ciblait à l’origine trois campements de gens du voyage.

Finalement, les forces de l’ordre se sont concentrées sur le camp installé à la rue Piercard à Jumet. Selon la police locale, 60 personnes ont été contrôlées, de même que 84 véhicules. C’est ainsi que sept caravanes, vides de tout occupant mais volées en Allemagne, ont été découvertes et saisies. Les gens du voyage auraient expliqué que celles-ci se trouvaient déjà sur le terrain à leur arrivée.

Des contacts seront pris avec les autorités allemandes pour rapatrier ces caravanes.