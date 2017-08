Ransart: trois personnes blessées dans un accident, dont deux plus sérieusement

Un important accident s’est produit ce mercredi soir au carrefour entre la rue de Soleilmont et la rue Bonnevie à Ransart. Trois personnes ont été blessées dont deux plus sérieusement.

Un accident s’est produit ce mercredi vers 22h au croisement entre la rue Bonnevie et la rue de Soleilmont à Ransart. La première voiture, une Peugeot, venait de la rue Bonnevie. Pour une raison qui reste à déterminer, elle a violemment percuté une VW avec trois personnes à son bord, dont une femme enceinte et un enfant. La VW venait de Ransart vers le R3. Suite au choc, le véhicule est allé emboutir la vitrine d’un garage automobile avant d’être propulsé vers un poteau. Les secours, trois ambulances et un smur ainsi que les pompiers, sont arrivés sur les lieux. Les trois occupants ont dû être désincarcérés. Ils sont blessés, dont deux sérieusement. Tous ont été emmenés en milieu hospitalier.

La police locale de Charleroi est aussi descendue sur les lieux afin de rédiger le constat d’usage. La route a été fermée le temps de l’intervention.