Viesville: une octogénaire agressée dans son lit

Trois individus ont pénétré dans l’habitation d’une octogénaire de Viesville (Pont-à-Celles, Hainaut) dans la nuit de mardi à mercredi. Les auteurs, encagoulés et gantés, ont malmené la victime avant de prendre la fuite avec deux armes.

Les faits se sont produits vers 02h00, dans la rue Sainte-Famille à Viesville, a indiqué mercredi le parquet de Charleroi. Les trois malfrats sont parvenus à entrer par effraction dans la maison de cette dame de 88 ans et l’ont surprise dans son sommeil. L’un des auteurs n’a pas hésité à lui maintenir la tête en réclamant de l’argent. La préjudiciée a répondu qu’elle n’en avait pas mais les trois individus ont fouillé l’habitation et ont pu mettre la main sur une carabine et une deuxième arme. Ils ont pris la fuite avec ce maigre butin.

Avertie des faits, la police locale de la zone Brunau (Fleurus-Pont-à-Celles-Les Bons Villers) a ouvert une enquête.