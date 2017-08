Avis de disparition à Dinant: avez-vous vu Marie Paulus?

La police fédérale a diffusé un avis de disparition. Elle est à la recherche de Marie Paulus, une dame âgée de 75 ans.

Celle-ci a été vue pour la dernière fois dans une épicerie de Bouvignies-sur-Meuse, près de Dinant. Depuis lors, elle ne s’est plus manifestée.

Marie Paulus mesure environ 1m70 et est de corpulence moyenne à mince. Elle a les cheveux blonds jusqu’aux épaules et porte des lunettes. Elle porte souvent des vêtements de taille trop large, un gilet et un pantalon. Si vous avez vu Madame Paulus ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs : 0800 30 300 ou avisderecherche@police.belgium.eu.