Fuite d'acide chlorhydrique le site de l'ICDI: des précédents dangereux?

Un périmètre de sécurité a été instauré sur le site de l’Intercommunale de Collecte et de Destruction des Immondices (ICDI) et la fuite a pu être colmatée. Celle-ci a été constatée dans une cuve de 8.000 litres remplie à 25 %. Le périmètre de sécurité de 40 mètres n’englobait aucune habitation. « La fuite a été détectée à l’intérieur du bâtiment. Il n’y a donc pas de pollution. Les pompiers ont appliqué une technique de rinçage bien spécifique et les eaux ont été dirigées vers notre station d’assainissement. Comme d’habitude, nous allons analyser ce qu’il s’est passé », précise l’ICDI. L’analyse est plus que nécessaire si l’on en croit un des intervenants. Si la fuite a été colmatée, le danger n’est probablement pas écarté définitivement.

« Urgent de régler le problème »

Une personne appelée en urgence pour régler la situation a effectivement contacté notre rédaction mais il a préféré garder l’anonymat. Selon lui, le pire a été évité. « Cela fait déjà quelques fois que nous devons intervenir en urgence là-bas. Nous avons dilué le produit au maximum avant de le verser dans le bassin approprié. »

Ces interventions à répétition l’inquiètent quelque peu. L’homme a d’ailleurs prévenu ses supérieurs de la situation.

Pour lui, si la direction et les politiciens continuent à ignorer le problème, un accident grave arrivera tôt ou tard. « Le bassin de rétention, c’est du béton. Tôt ou tard, il va finir par ne plus résister à l’acide. La prochaine fuite pourrait le percer ! Cela peut arriver demain comme cela peut survenir dans dix ans. Mais c’est urgent », nous a-t-il confié.

Dans ces circonstances, il espère bien évidemment que la situation va s’améliorer.

« Il faut absolument prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème », conclut-il.