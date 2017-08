Accident sur un parking à Mont-sur-Marchienne

L’accident concerne une Toyota et une Fiat. Il y a eu un accrochage entre les deux véhicules et la portière de la Fiat est restée bloquée. La dame au volant de cette voiture ressentait des douleurs. Par mesure de précaution, la portière a été enlevée et la conductrice a été désincarcérée et emmenée à l’hôpital Vésal. La police locale de Charleroi s’est chargée de dresser le constat.