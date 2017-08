Attentat de Charleroi: pour Paul Magnette, «on a évité un carnage bien plus grave»

Paul Magnette, quel souvenir gardez-vous du 6 août 2016 et de l’attentat qui a touché Charleroi ?

J’étais en vacances et, dès que j’ai appris la nouvelle, j’ai décidé de rentrer à Charleroi. J’ai réservé immédiatement un train pour aller, si possible, soutenir les victimes. Celles-ci n’ont pas désiré nous recevoir immédiatement, juste quelques heures après les attaques, ce que je peux comprendre. Et donc, nous avions rencontré les familles en compagnie du premier ministre Charles Michel.