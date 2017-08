Une nouvelle panne d'électricité touche la Thudinie

On fait le plein de bougies et, surtout, on s’arme de patiente du côté de la Thudinie. Une nouvelle panne électrique touche la région ce vendredi après-midi. Les communes de Thuin, Lobbes et Erquelinnes avaient déjà été touchées par une panne ce jeudi soir, la faute à une ligne haute tension de la région.

Encore une fois, Ores a œuvré pour tout remettre en ordre. L’électricité est revenue peu avant 14h.