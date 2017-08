Mellet: un règlement de compte dans un bar

Un individu a été frappé vers 22h30 dans un bistrot de Mellet. Deux agresseurs lui ont porté des coups au visage. En cause, un règlement de compte lié au fils de la victime. Les deux personnes ont été interceptées.

Les deux agresseurs sont rentrés dans le bar vers 22h30 et s’en sont pris directement à la victime. « Tu as vu ce que ton fils nous a fait ! », ont-ils lancé à l’individu selon la zone de police Brunau. « La victime est sortie de l’hôpital mais elle est arrangée. Elle a reçu des coups au visage. » Les deux suspects ont été identifiés et interceptés. Le dossier est désormais dans les mains du parquet.