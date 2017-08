Charleroi: ce qui a porté préjudice aux soldes

Plus les années avancent et moins les soldes sont fructueux. C’est le constat que font pas mal de commerçants du centre-ville de Charleroi. Et le mois de juillet 2017 n’y échappe pas ! Nous sommes partis à la rencontre des commerçants de la ville basse, ceux qu’on qualifie de survivants. Et pourtant, cinq mois après l’ouverture de Rive Gauche, la tendance reste la même : les petites boutiques sont désertées. Découvrez pourquoi ici.