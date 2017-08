Thuin: «Mr Right», une série chinoise en tournage à l'Abbaye d'Aulne

Une équipe de tournage s’est invitée durant toute la journée de ce mardi du côté de l’Abbaye d’Aulne. Des cadreurs, techniciens, réalisateurs, acteurs qui viennent de loin… Et même de très loin ! C’est une super-production chinoise qui a pris ses quartiers dans les ruines pour le tournage de la série populaire « Mr Right », vue par plus de… 380 millions de téléspectateurs. Découvrez l’envers du décor.

« Action » résonne dans la vallée. Le réalisateur de « Mr Right » lance le coup d’envoi du tournage d’une des séries les plus populaires en Chine, « Mr Right ». Une petite Fiat 500 avec, à son bord, un couple, traverse le pont-levis avant de se retrouver face à une voiture de police et là… tout s’emballe.

Découvrez toutes les photos de cet incroyable tournage à l’Abbaye d’Aulne.

Les acteurs sont de véritables stars en Chine!

Les retombées peuvent être incroyables pour la région.