Châtelet: des bulles à vêtements vidées sur le sol

Ce matin, une photo a déclenché les foudres des habitants de l’entité de Châtelet. Sur l’image, on peut voir des centaines de vêtements à même le sol à côté de la bulle destinée à les recevoir est pleine. Un souci rencontré à Bouffioulx, mais pas que selon les riverains. Le même souci serait à constater dans plusieurs autres lieux de l’entité. Nous avons contacté l’ASBL Terre qui nous confirme avoir reçu un appel ce matin à ce sujet. « C’est la haute saison, ce n’est pas toujours évident. On essaye de faire au plus vite ».

Si au départ, beaucoup ont pensé à un manque de rigueur de la part de l’ASBL, il n’en est rien. Il s’agirait, en fait, d’acte d’incivisme de personnes malintentionnées. L’ASBL précise, néanmoins, que dès 13h tout avait été embarqué. Enfin, lorsque vous estimez que l’un de ces containers mérite d’être vidé, vous pouvez contacter le 04 240 58 58. Terre viendra effectuer le ramassage dans la journée.