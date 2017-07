Deux mois de travaux intensifs à travers Fleurus

Ce ne sont pas moins de 6 voiries qui vont être en travaux durant ces mois d’août et de septembre dans l’entité. Des chantiers qui s’installeront à Fleurus, Lambusart et Wanfercée-Baulet. Découvrez les bons plans ci-dessous.

Durant ces mois d’août et de juillet, les habitudes des automobilistes risquent d’être quelque peu chamboulées. À travers l’entité de Fleurus, 6 voiries seront en chantier pour diverses raisons : réfection, remplacement de raccordement de plombs et remplacement de câbles à haute tension. La Ville a d’ailleurs mis en place plusieurs alternatives et déviations. Découvrez-les ici.