Disparition inquiétante à Anderlues: avez-vous vu Pascal Quertinmont?

Monsieur Quertinmont paraît plus âgé que son âge et a un léger retard mental. Il mesure 1m68 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus et porte une barbe naissante. Il a les cheveux châtain-roux rasés sur les côtés et une calvitie. Il a une mauvaise dentition et se déplace en boitant.

Il pourrait être vêtu d’un parka blanc. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300.

Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.