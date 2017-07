Froidchapelle: des scouts ont essayé de sauver Frank Simons!

Frank Simons est décédé la nuit de vendredi à samedi sur la route Vergnies-Froidchapelle. Le Hollandais a été percuté par une Audi A4 break. Des animateurs scouts et patros ont été témoins de ce terrible de drame et ont tenté de ranimer le malheureux cyclo en attendant les secours. Le conducteur, un habitant de Froidchapelle, s’est présenté à la police durant la journée de samedi. Il a été privé de liberté.

Les trois heures du matin approchent à grands pas et quelques animateurs des baladins de la 42e unité scoute (Woluwé-Saint-Lambert), en camp à la Ferme de Manensart, partent se dégourdir les jambes avant d’aller se coucher. A mi-chemin entre le bâtiment et la rue du Bois Brûlé, ils distinguent clairement un cycliste et, derrière celui-ci, un imposant véhicule, qui s’avancent sur l’axe Vergnies-Froidchapelle.

> La victime est Frank Simons, un Hollandais né à Oosterhout et âgé de 72 ans

