E420/A54: nouvelle phase de travaux entre Petit-Roeulx et Luttre

Ce lundi 31 juillet débutera la troisième phase du chantier de réhabilitation de l’E420/A54 entre Petit-Roeulx et Gosselies ouest. Cette troisième phase portera sur le tronçon situé entre Petit-Roeulx et Luttre (BK 1.35 à 10.45) en direction de Charleroi.

La circulation sur ce tronçon sera légèrement modifiée, mais se fera toujours sur deux bandes, aussi bien en direction de Charleroi que de Nivelles. La signalisation est actuellement en train d’être mise en place à cet effet.

– Vers Charleroi : la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite seront fermées à la circulation. Les automobilistes circuleront sur la bande de gauche et une seconde bande sera basculée de l’autre côté de la berme centrale.

– Vers Nivelles : la voie de gauche sera réquisitionnée pour le trafic se dirigeant vers Charleroi. Les véhicules circuleront sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite.

La circulation sera encore modifiée au cours de cette phase lorsque les travaux s’effectueront sur la voie de gauche, mais deux bandes resteront toujours accessibles aux véhicules.

Le chantier devrait être terminé pour 2017. La phase quatre sera intégrée dans la phase trois, mais aucune date précise n’a actuellement été déterminée.

Repères…

Ce chantier, qui vise à réhabiliter l’autoroute A54/E420, est en cours depuis le mois d’avril dernier entre Petit-Roeulx et Gosselies ouest, soit sur environ 17,5 km. Les travaux portent uniquement sur les voies en direction de Charleroi. Afin de réduire au maximum l’impact sur les usagers, les travaux sont divisés en 4 phases.

Les deux premières phases – entre la sortie et l’accès de Luttre et entre Luttre et Gosselies – sont déjà achevées. On entamera, lundi, la phase 3, entre Petit-Roeulx et Luttre. La phase 4, qui concerne la courbe de Petit-Roeulx, sera effectuée pendant la phase 3.

Pour rappel, ce chantier consiste notamment à réhabiliter le revêtement de l’autoroute ainsi que ses bretelles d’accès et de sortie, à remplacer par endroits la fondation de la chaussée, à rénover et à sécuriser les ponts, à installer de nouveaux équipements de sécurité, à remplacer l’éclairage par un dispositif LED.

L’ensemble de ces travaux pèse 14.485.815 €HTVA, financé par la SOFICO.