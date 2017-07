Wanze: un jeune arrêté pour le meurtre présumé d'un Saint-Georgien de 44 ans

Une dispute de café a tourné au drame ce samedi soir, vers 23h. Une altercation entre jeunes a eu lieu à proximité du café l’Antidote à Wanze, au sujet d’une femme. Une fois montés dans leur voiture respective (la victime et un jeune dans une des autos, les deux autres jeunes dans une Golf et une Cross Touran), les protagonistes ont poursuivi leur règlement de comptes dans les rues de Wanze.

Selon une déclaration des suspects, une fois arrivée sur la chaussée de Wavre, la victime serait sortie de sa voiture, couteau à la main, avant de se jeter sur le pare-brise d’un des véhicules en mouvement. La victime, un Saint-Georgien de 44 ans, a été fauchée et est décédée. Les deux suspects, âgés de 20 et 25 ans, originaires de la province de Namur, ont été entendus par un juge d’instruction. Le plus âgé a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre, l’autre a été relâché.

Le juge d’instruction a désigné un expert automobile ainsi qu’une équipe du laboratoire. La police de Meuse-Hesbaye a constaté les faits.