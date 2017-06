Entre 50 et 75 emplois supprimés chez Coca-Cola Services à Anderlecht

Le licenciement collectif s’inscrit dans une restructuration à l’échelle européenne que Coca avait déjà invoquée en octobre dernier pour annoncer la suppression d’une petite trentaine de postes en Belgique, principalement de cadres.

« Nous étions au courant des intentions de la direction depuis quelques mois, mais le nombre de licenciements est plus élevé qu’attendu », commente Mme De Greef.

Ceux-ci concernent tous Coca-Cola Services à Anderlecht, dans lequel l’entreprise avait pourtant investi 1,9 million d’euros en février pour une nouvelle ligne de production.

Davantage de précisions seront données lors d’un conseil d’entreprise vendredi.

Coca-Cola emploie environ 2.300 personnes en Belgique, où la société compte trois sites de production (Gand, Anvers et Chaudfontaine), six centres de distribution, un service technique à Londerzeel et le site d’Anderlecht qui abrite le siège central et le centre d’innovation.