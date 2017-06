Banquiers agressés aux colis piégés: l'expéditeur condamné à six ans de prison

Jean L., un Liégeois âgé de 80 ans, a été condamné mardi après-midi par la cour d’appel de Liège à une peine de six ans d’emprisonnement après avoir commis une triple tentative d’assassinat. Pour se venger de deux banquiers-assureurs après un mauvais placement, le prévenu leur avait envoyé des colis piégés.

Victime de la crise économique, le prévenu avait effectué un placement d’argent qui s’était révélé infructueux. Après avoir perdu 150.000 euros, l’homme avait conservé une rancœur très importante à l’égard de son banquier mais aussi d’un responsable de placement de ce type de produit.

Les banquiers-assureurs avaient été harcelés durant plusieurs années par le prévenu. En juillet 2013, deux colis piégés leur avaient été envoyés et avaient explosé à leur ouverture. Trois personnes (les deux banquiers et une épouse) avaient été atteintes lors de l’ouverture des colis à Dalhem et Awans.

Les colis contenaient des engins explosifs sophistiqués. Ils étaient munis d’une culasse, de canons et d’un double mécanisme de mise à feu de 6 cartouches de calibre 22 millimètres. Un expert en balistique avait confirmé que ce piège était destiné à tuer. Il avait occasionné des blessures importantes aux victimes atteintes aux mains et aux poumons.

Jean L. avait été condamné en première instance à une peine de 9 ans de prison. Le parquet général avait requis contre lui une peine de 12 ans d’emprisonnement lors de son procès en appel. Mais la cour, tenant compte de l’âge avancé du prévenu et de son absence d’antécédents judiciaires, l’a condamné à une peine de 6 ans de prison pour ces faits qualifiés de triple tentative d’assassinat.