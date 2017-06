L'ivresse à vélo n'entraînera plus la déchéance du permis de conduire

Selon la loi sur la circulation routière, quiconque conduit un véhicule ou une monture « alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments, est puni d’une amende de 200 à 2.000 euros et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée d’un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif ».

La disposition ne fait pas de distinction entre les véhicules nécessitant ou non un permis de conduire. Le cycliste, le conducteur d’une chaise roulante non motorisée ou d’une trottinette est ainsi puni de la même façon que l’automobiliste. Ils peuvent se voir infliger une déchéance du droit de conduire et la réussite de tests médicaux et psychologiques pour être réintégrés.

La proposition de Sabien Lahaye-Batteu (Open Vld) vise à adoucir la rigueur de la loi. La déchéance du droit de conduire ne sera pas prononcée lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’est pas soumis à un permis de conduire.