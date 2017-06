Samusocial: en attendant la commission d'enquête, les commissaires de gouvernement seront auditionnés

La commission des Affaires sociales du parlement bruxellois, sous sa casquette d’assemblée bicommunautaire, entendra mercredi matin les deux commissaires du gouvernement bruxellois qui ont remis il y a quelques jours aux ministres bruxellois, leur rapport sur la gestion de l’institution et les rémunérations de mandats exercés en son sein.

Pascale Peraïta et Yvan Mayeur © Belga

Les deux commissaires, Mmes Sandrine Cnapelinckx et Tina Martens, seront entendues dans la foulée des ministres compétents dans cette matière, Céline Fremault (cdH) et Pascal Smet (sp.a) voire du ministre-président Rudi Vervoort, interpellés notamment sur les émoluments du bourgmestre démissionnaire de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur (PS), et de la présidente du CPAS Pascale Peraïta (PS), également démissionnaire.

La commission est présidée habituellement par Ahmed El Ktibi (PS), par ailleurs échevin à la Ville de Bruxelles, qui pourrait pour l’occasion se faire remplacer dans l’exercice de cette fonction, a indiqué mardi le président du parlement bruxellois, Charles Picqué, interrogé mardi.

En ce qui concerne la commission d’enquête, les députés bruxellois procèderont vendredi à l’adoption d’une ordonnance qui autorise la création d’une commission d’enquête parlementaire au départ de l’assemblée de la Commission Communautaire Commune. On pensait que les députés pourraient adopter le même jour une motion demandant la mise sur pied concrète d’une telle commission, dans la foulée, mais la question n’est pas encore totalement tranchée.

Selon Charles Picqué, il est possible que par précaution juridique, on attende dix à quinze jours pour le faire, le temps que l’ordonnance soit effectivement publiée.

Les groupes parlementaires ont jusqu’à présent évoqué les noms d’Yvan Mayeur et de Pascale Peraïta, comme personnes à auditionner.