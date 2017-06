Clinton Mata (Charleroi) communique officiellement: "Ce serait un honneur de rejoindre Anderlecht"

Fort d’une superbe saison avec le Sporting Charleroi à l’issue de laquelle il a d’ailleurs été plébiscité par ses supporters qui l’ont élu Zèbre d’Or, Clinton Mata fait forcément l’objet de quelques convoitises. Pour l’heure, seul Anderlecht a fait une proposition officielle au joueur ainsi qu’au Sporting carolo, bien que l’intérêt de clubs anglais et français ait également été évoqué.

L’intéressé se donne le temps de réfléchir et a d’ailleurs réagi pour la première fois via un communiqué officiel sur son compte Twitter. Il assure être « fier de l’offre d’Anderlecht » qu’il n’exclut pas de rejoindre prochainement. Il parle aussi de la possibilité d’un départ à l’étranger sans balayer non plus l’option de rester à Charleroi.