On a failli ne jamais connaître son vrai visage: la révélation de Loïc Nottet (vidéo)

Ces confidences complètes seront diffusées sur cette même radio mercredi à 17 heures dans l’émission de Quentin Monot dévoile le site jeanmarcmorandini.com qui s’est procuré en primeur un bout de l’enregistrement. Loïc Nottet rappelle qu’il a toujours eu un rapport délicat avec la scène mais surtout avec son image, comment il était vu et admiré.

Sa nature timide explique un peu tout cela, mais ça, on le savait déjà. Par contre ce qu’il livre en plus dans cette interview, c’est qu’il a envisagé ne jamais apparaître sur scène et que pour cela il avait songé à embaucher un garçon ou une fille pour le représenter sur scène, à vie! La doublure aurait ainsi fait du play-back et personne n’aurait jamais connu le vrai visage de Loïc Nottet.