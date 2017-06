Lucien D'Onofrio nommé directeur technique de l'Antwerp

L’Antwerp, promu en Division 1A, a étonné tout le monde ce mardi en nommant Lucien D’Onofrio comme nouveau directeur technique du matricule 1. Le club anversois, qui n’a toujours pas d’entraîneur, a divulgué le nom de son… T2 puisqu’il s’agira de Wim De Decker, entraîneur principal la saison dernière, en D1B. Patrick Decuyper est nommé directeur de l’académie des jeunes.

