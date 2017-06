Cela se confirme: des températures élevées jusqu'à vendredi, on va même frôler les 30 degrés jeudi

Les températures maximales seront voisines de 19° ou 20°en Ardenne et à la côte, autour de 21° à 22° dans l’intérieur et jusqu’à 24° dans l’extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest, virant au nord.

Mardi soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera complètement et le temps sera sec. Les minima varieront de 8° en Haute Belgique à 14° dans le centre, sous un vent faible à modéré de nord-est, virant à l’est.

Mercredi, il fera le souvent ensoleillé et il fera plus chaud avec des températures jusqu’à 27°.

Jeudi, il y aura graduellement plus de nuages avec un risque d’averses orageuses dans le courant de l’après-midi. Les températures maximales grimperont jusqu’à 29°.

Vendredi, il fera plus sensiblement frais avec encore un risque de quelques petites averses.

Samedi, le temps sera sec sous un ciel partiellement nuageux. En soirée, le ciel se dégagera. Les maxima seront compris entre 18° et 23°.

De dimanche à mardi, le temps sera sec, ensoleillé et de plus en plus chaud avec des maxima allant jusqu’à 27° dimanche et au delà des 30° lundi et mardi.