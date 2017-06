Des taux «choquants» de dioxyde d'azote mesurés par ClientEarth à Bruxelles

Du 19 février au 20 mars, ClientEarth a réalisé des mesures rue de la Loi, rue Belliard et avenue des Arts, écrivent Le Soir et De Standaard mardi. Les valeurs observées (de 69,22 à 99,44 microgrammes par m 3) sont largement supérieures à la limite à ne pas excéder en moyenne annuelle, fixée à 40 microgrammes depuis 2010. Des tests ont également été réalisés avenue de la Couronne, où une station officielle de mesure est installée. Les concentrations mesurées y étaient moindres (43,09, 41,61 et 42,25 microgrammes).

L’ONG souhaite souligner un problème qui avait déjà justifié son soutien à une plainte de citoyens bruxellois déposée l’an dernier: l’insuffisance des mesures de pollution dans la capitale. Une directive européenne impose de prendre de telles mesures dans les endroits les plus pollués. Mais la station de mesure du carrefour Arts-Loi donne des chiffres qui ne sont pas officiellement rapportés à la Commission européenne par les autorités bruxelloises, sous prétexte qu’elle a été placée trop près du trafic. «Bruxelles est la seule ville européenne où il y a des problèmes de mesures», souligne ClientEarth, qui juge qu’il «n’y a pas de véritable politique en Région bruxelloise» en matière de qualité de l’air.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d’autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d’autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.

# Belga context

## Related article(s)

[TC Bruxelles - Décision reportée sur la ré...](http://m.belga.be?m=haigjnjb)

[Environnement: l’accès à la justice des ci...](http://m.belga.be?m=ihlbcjpm)

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=lhgeiekg )