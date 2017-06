La Belgique perd une place dans le classement des pays «en paix» en raison du terrorisme

Dans ce 11e ranking réalisé par le Institute for Economics and Peace, la Belgique arrive 19e sur 163, à égalité avec les Pays-Bas. Le royaume fait ainsi partie des pays au niveau de paix « élevé », à l’instar des pays scandinaves, de l’Allemagne ou encore de Singapour, qui suivent les champions que sont l’Islande ou la Nouvelle Zélande (niveau de paix « très élevé »).

Le rapport revient notamment sur l’impact croissant du terrorisme dans les pays fortement développés économiquement. Le nombre de décès liés au terrorisme a augmenté de 900 % dans les pays de l’OCDE depuis 2007 et ce principalement en Turquie, en France, aux Etats-Unis et en Belgique, où un double attentat à fait 32 morts et 340 blessés le 22 mars 2016 à Bruxelles.

L’impact accru du terrorisme a également fait perdre cinq places à la France dans le classement, l’Hexagone ayant été frappé par un nouvel attentat à Nice en juillet 2016 – après les attaques du 13 novembre 2015 à Paris.

Les auteurs rappellent néanmoins que le nombre de morts dans l’OCDE ne représentaient en 2015 que 2 % de tous les décès liés au terrorisme. L’Irak, l’Afghanistan, le Nigeria, la Syrie et le Yémen restent en effet les plus touchés par la problématique.

Autre fait marquant en 2016, la tentative de coup d’Etat en Turquie qui s’est soldée par un climat de répression dans le pays. La Turquie perd une place et se classe 146e.