Voici l'invention qui va sans doute révolutionner vos piques-niques! (vidéo)

Voici l’idée brillante d’un inventeur français. L’homme a inventé le four solaire que vous pouvez transporter partout.

Ce qui veut dire que vous n’avez plus besoin d’électricité, ni d’autre source d’énergie payante.

Du coup aussi pas de flammes, pas de dégagements de fumées et/ou d’odeur de charbon de bois.

Peu encombrant et relativement facile à emporter on peut donc l’utiliser partout: dans les parcs, les sous-bois, sur la plage et même l’utiliser sur le balcon de votre appartement.

Une idée très écologique et économique bien sûr. Mais bon si y a pas de soleil...