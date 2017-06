Pour la saison prochaine, la Jupiler Pro League misera sur la bière sans alcool

« Dès lors, la communication visuelle subira une mise-à-jour remarquable : pour la prochaine saison de football, Jupiler jouera dans une tenue toute neuve. Complètement 0,0%! », explique Jupiler dans un communiqué.

« Cela fait plus de 25 ans que Jupiler et le football professionnel belge sont associés et ensemble nous sommes conscients de l’impact qu’a le football sur la société. Souvent la bière va de pair avec une expérience positive du football et un comportement responsable. », explique Pierre François, CEO de la Pro League.